Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a acuzat Iranul pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, afirmând ca incidentul face parte dintr-o campanie a acestuia împotriva Statelor Unite și a aliaților sai, relateaza Mediafax citând Dpa. "Aceste…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a dat vina pe Iran pentru „un asalt flagrant” asupra a doua petroliere din Golful Persic, in Marea Oman, relateaza news.ro.Pompeo a precizat ca SUA au ajuns la aceasta concluzie in urma unei analize a tipului de arme folosite. Un oficial iranian…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va organiza, joi, o reuniune de urgenta pe tema atacurilor care au vizat petroliere in Golful Persic, anunta diplomati citati de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, informeaza mediafax.Reuniunea a fost convocata la solicitarea Statelor…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, insa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza site-ul agenției Reuters, relateaza Mediafax.Citește și:…

- Patru nave comerciale au fost tinta unor "operatiuni de sabotaj" în apropiere de apele teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat duminica ministerul de externe al UAE, citat pe Twitter de agentia de stiri WAM. Comunicatul emis de ministerul de interne al UAE precizeaza…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a efectuat miercuri o vizita oficiala in Marea Britanie, pentru a discuta despre relațiile post-Brexit și dupa ce Iranul a anunțat ca va inceta parțial sa respect prevederile tratatului nuclear din 2015, relateaza site-ul agenției Reuters. Pompeo a ajuns…

- Statele Unite au facut apel la incetarea imediata a operațiunilor militare in Libia, in contextul in care Armata Naționala Libiana a efectuat duminica raiduri aeriene in zona sudica a capitalei țarii, Tripoli, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Secretarul de Stat , Mike Pompeo,…