Stiri pe aceeasi tema

- Iranul si-a intrerupt in mod oficial anumite angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a declarat miercuri un reprezentant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) pentru agentia iraniana de presa Isna, relateaza Reuters, informeaza…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Germania regreta declaratiile facute de guvernul iranian si ii cere Teheranului sa nu adopte nicio masura agresiva, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al diplomatiei de la Berlin, transmite dpa. Reprezentantul MAE german a adaugat ca Berlinul doreste sa mentina Iranul in acordul nuclear semnat…

- 'Mentinerea si aplicarea acordului intra in responsabilitatea tuturor partilor', a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Geng Shuang, intr-o conferinta de presa. Beijingul continua sa fie parte la acest acord impreuna cu alte cinci tari (Iran, Germania, Franta, Marea Britanie si Rusia)…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor semnatare ale acordului (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) dupa retragerea Statelor Unite ale Americii din acest pact exact acum un an, a informat in cursul diminetii radioteleviziunea iraniana IRIB, scrie Agerpres. O…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters. Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…