- Marina iraniana va trimite nave de razboi in Atlantic incepand cu luna martie, a anunțat un comandant de rang inalt, in condițiile in care Republica Islamica incearca sa-și mareasca raza operaționala a forțelor sale navale pana la limita apelor teritoriale ale Statelor Unite, inamicul sau de moarte,…

- Turcia intentioneaza sa continue cooperarea militara cu Rusia si Iranul dupa retagerea trupelor americane din Siria, a anuntat sambata dupa-amiaza, la Moscova, ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu.

- Iranul este vizat, incepand de astazi, ce cele mai severe sanctiuni economice americane, care reprezinta o consecinta a retragerii Statelor Unite din acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul.

- Marina marocana a salvat 308 migranti aflati la bordul a 16 ambarcatiuni pneumatice, in largul apelor Mediteranei si ale Oceanului Atlanticului, transmite AFP, preluand agentia marocana MAP preluata de Agerpres. Ambarcatiunile au fost interceptate in noaptea de joi spre vineri, in timp ce se…

- Fortele armate americane au anuntat vineri testarea cu succes a unui sistem de aparare antiracheta care contribuie la capacitatea Statelor Unite de a intercepta rachete cu raza medie de actiune lansate din tari cum ar fi Coreea de Nord si Iranul, informeaza Reuters.Sistemul Aegis utilizat…

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).

- Avioane americane, cautate in Arges! Muzeul Național de Istorie a Romaniei a semnat in luna august un parteneriat cu Agenția de Evidența Prizonieri de Razboi / Disparuți in Misiune, din cadrul Departamentului de Aparare ...