- Turcia va avea nevoie de ajutorul Rusiei dupa planificata retragere a fortelor armate americane din Siria, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in timpul intrevederii cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza dpa. "Este foarte important sa lucram impreuna in fata acestei noi evolutii"…

- CHISINAU, 12 feb - Sputnik. Tancuri ale armatei israeliene au bombardat zona de granița din Siria, Quneitra, lovind un spital dezafectat si un post militar de observatii, în zona Jabata al-Khashab, au declarat surse militare siriene. © Sputnik / Mikhail Alaeddin Putin va discuta cu Erdogan…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova in aceasta luna pentru discutii care se vor concentra asupra prezentei Iranului in Siria, informeaza DPA. "La 21 februarie voi merge din nou in Rusia, in urma discutiilor cu presedintele…

- Presedintii rus Vladimir Putin si turc Recep Tayyip Erdogan discuta miercuri despre Siria la Moscova, unde liderul de la Ankara urmeaza sa incerce sa-l convinga pe cel de la Kremlin de temeiul propunerii sale cu privire la infiintarea unei „zone de securitate“ in nordul Siriei, cu scopul de a impiedica…

- Armata israeliana a anuntat ca a interceptat duminica o racheta in partea Inaltimilor Golan ocupata de Israel, la scurt timp dupa ce autoritatile din Siria au anuntat ca au interceptat mai multe rachete lansate din Israel, relateaza Euronews.

- Rusia a avertizat Statele Unite impotriva oricaror incercari de amestec in ordinea succesiunii in Arabia Saudita, exprimandu-și sprijinul pentru prințul miștenitor Mohammed Ibn Salman, aflat sub un val de critici din cauza uciderii jurnalistului opozant Jamal Khashoggi. Reprezentantul special al președintelui…

- Rusia, deja cel mai mare exportator mondial de grau, si-a propus sa acapareze noi cote de piata de la Uniunea Europeana si SUA prin patrunderea pe pietele unde traditional a avut dificultati, informeaza Reuters preluata de Agerpres In cazul in care campaniile de marketing pe care le deruleaza…

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza un articol publicat joi in cotidianul rus "Kommersant". Gazoductul TurkStream este parte din eforturile…