Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca nu poate exclude posibilitatea unei confruntari militare cu Iranul, în contextul amplificarii tensiunilor între cele doua state, și a îndemnat liderii iranieni sa accepte negocieri pe tema programului nuclear iranian, informeaza Mediafax…

- Președintele american Donald Trump a discutat vineri, timp de mai bine de o ora, cu omologul sau rus Vladimir Putin, printre subiectele abordate fiind posibilitatea unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și situația politica din Venezuela, a informat Casa Alba, potrivit...

- Iranul a reactionat astfel la anuntul ca presedintele american Donald Trump a decis sa nu mai prelungeasca in mai permisiunea temporara acordata importatorilor de a achizitiona petrol iranian fara a se expune sanctiunilor SUA.Sursa Tasnim din Ministerul Petrolului a sustinut ca "indiferent…

- Zarif i-a scris o scrisoare presedintelui iranian Hassan Rouhani in care ii cere sa actioneze in acest sens, informeaza un comunicat al ministerului sau, publicat la scurt timp dupa decizia SUA de a include Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Iranului, pe "lista organizatiilor teroriste straine"…

- Presedintele american Donald Trump a numit, oficial, luni, Garda Revolutionara (IRGC), elita Armatei iraniene, drept organizatie terorista, un pas fara precedent, care intensifica tensiunile din Orientul Mijlociu.

- Statele Unite au plasat în mod oficial Gardienii Revoluției din Iran pe lista lor cu organizații „teroriste” straine, ceea ce crește totodata riscul unor sancțiuni sporite împotriva Teheranului, a anunțat luni președintele american Donald Trump, potrivit AFP.Este „prima…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters, potrivit…