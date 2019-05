Declaratiile lui Rouhani vin in contextul unei relatii din ce in ce mai tensionate intre Washington si Teheran. Recent, Statele Unite si-au sporit prezenta militara in Orientul Mijlociu ca raspuns la „amenintarile iraniene” la adresa trupelor americane din regiune.



Mai mult, Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a confirmat joi ca Pentagonul analizeaza posibilitatea suplimentarii efectivelor militare in Orientul Mijlociu. „Ne gandim in felul urmator: sunt lucruri pe care le putem face pentru a imbunatati securitatea fortelor americane in Orientul Mijlociu? Solutia…