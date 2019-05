Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a anuntat la inceputul saptamanii trimiterea mai multor bombardiere si a unui portavion in Golf, in contextul in care tensiunile dintre SUA si Iran au atins un nou nivel. In timp ce John Bolton invocase amenintari iraniene impotriva…

- Israelul acuza permanent Iranul, inamicul sau declarat, ca incearca sa fabrice arme nucleare, fapt dezmintit de Teheran. 'Nu vom lasa Iranul sa se doteze cu arma nucleara', a reiterat Netanyahu in cursul unei ceremonii la Ierusalim, cu ocazia Zilei Memoriei in Israel, dedicata celor cazuti in razboaie…

- La fix un an de la anuntul lui Donald Trump cu privire la retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian, regimul de la Teheran si-a suspendat o parte din angajamentele asumate in acest act si a dat un termen de 60 de zile celorlalti semnatari pentru a-si respecta promisiunile de a-l proteja…

- Teheranul va anunta miercuri ''actiuni reciproce'' la exact un an de la retragerea SUA din acordul international din 2015 privind programul nuclear iranian, a anuntat luni agentia de presa semioficiala iraniana...

- Iranul ar putea iesi din Tratatul Neproliferarii Nucleare (TNP), din cauza consolidarii sanctiunilor americane vizand sa sufoce exporturile de petrol iranian, a anuntat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit newss.ro.Donald Trump aplica, de cand…

- Iranul continua sa isi respecte angajamentele prevazute de acordul din domeniul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, precizeaza Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) intr-un raport trimestrial facut public vineri, in contextul in care SUA isi preseaza aliatii sa se retraga din…

- Germania a respins vineri indemnul vicepresedintelui american Mike Pence, joi, ca europenii sa se retraga din acordul in dosarul nuclear iranian din cauza ca Teheranul ar destabiliza Orientul Mijlociu, relateaza AFP.

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, si secretarul de stat american, Mike Pompeo au cerut miercuri aliatilor europeni sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, transmit AFP si DPA. La conferinta de la Varsovia privind securitatea in Orientul Mijlociu, Pompeo, citat de AFP, a apreciat ca Iranul…