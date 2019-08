Iranul a prezentat sambata ceea ce autoritatile au numit un sistem de aparare antiracheta modernizat la nivel local cu o raza de actiune de 400 de kilometri si capabil sa asigure apararea impotriva rachetelor de croaziera si balistice si a dronelor, informeaza Reuters.

Anuntul survine pe fondul cresterii tensiunii intre Iran si SUA. In iunie, Iranul a doborat o drona a armatei americane in Golf cu o racheta sol-aer, dupa ce Teheranul a sustinut ca drona i-a survolat teritoriul national, in timp ce Washingtonul a insistat ca drona se afla in spatiul aerian international.

"Acest sistem…