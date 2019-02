Iranul marchează 40 de ani de la revoluţia islamică prin testarea unei rachete care poate lovi Europa Iranul sfideaza comunitatea internationala, defilând cu o noua racheta cu capacitatea de a lovi la o distanta de 1.300 kilometri, iar presedintele Trump raspunde anuntând ca nu va retrage trupele americane din Irak pentru a avea posibilitatea de a tine mai bine sub control activitatile militare de la Teheran, scrie La Stampa, citat de Rador.



Iranul a prezentat sambata o noua racheta de croaziera cu o raza de 1.300 km (800 mile), a anuntat televiziunea de stat in contextul in care tara din Orientul Mijlociu isi prezinta realizarile in timpul evenimentelor care marcheaza 40 de ani de la Revolutia islamica din 1979, relateaza Reuters.

Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat ca SUA si aliatii vor expulza „fiecare soldat iranian" din Siria, el incercand sa ofere asigurari natiunilor din Orientul Mijlociu ca Washingtonul nu se retrage din regiune in ciuda faptului ca Trump a ordonat retragerea trupelor din Siria.

