Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua. Guvernul american, care sporeste presiunea asupra Teheranului,…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post preluat de mediafax.Washingtonul a reimpus in luna noiembrie sancțiuni…

- Ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut luni presedintelui tarii sa plaseze fortele americane care opereaza in Orientul Mijlociu, in Asia Centrala si in Cornul Africii pe lista gruparilor considerate teroriste de catre Iran, informeaza AFP. Zarif i-a scris…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…

- Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a calificat marti ca "abjecte" acuzatiile presedintelui american, Donald Trump, potrivit carora militari cubanezi se afla in Venezuela pentru a-l apara presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Acuzatiile presedintelui Statelor Unite care afirma ca Cuba…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat luni guvernul țarii sale sa nu se lase inșelat de semnatarii europeni ai acordului nuclear cu marile puteri, care este acum amenințat dupa retragerea SUA, relateaza Reuters preluata de mediafax. Principali aliați europeni ai…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a acuzat Israelul ca doreste razboi si a avertizat ca acest comportament, dar si cel al Statelor Unite, creste sansele unui conflict in regiune, scrie Reuters.

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a acceptat miercuri cererea Iranului de a recupera aproape doua miliarde de dolari din SUA, care doresc ca fondurile sa ajunga la victimele atacurilor atribuite Teheranului, relateaza AFP. Judecatorii au refuzat cererea SUA de a obtine o respingere a cererii iraniene.…