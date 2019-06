Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat duminica ca nu se va renunta la decizia de a restrânge unele dintre angajamentele pe care și le-a asumat în urma acordului nuclear din 2015 cu marile puteri, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Abbas Araqchi, relateaza Reuters citat de Mediafax."Semnatarii…

- Iranul a denuntat, joi, o actiune americana "provocatoare si foarte periculoasa" la adresa "integritatii sale teritoriale", dupa doborarea de catre armata a unei drone americane in "spatiul sau aerian", intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU si Consiliului de Securitate. "Va…

- Reprezentantii tarilor semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015 - cu exceptia SUA - se vor intalni la Viena in 28 iunie, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Teheran, printr-un purtator de cuvant citat de DPA. La reuniune vor participa ministrii de externe din Iran,…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a ajuns la Teheran pentru a purta luni discutii cu presedintele Hassan Rouhani, in cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale si pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA si Iran, relateaza Reuters.

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a sosit vineri in Iordania, prima etapa a unui turneu de patru zile in Orientul Mijlociu, in care urmeaza sa viziteze Emiratele Arabe Unite si Iranul, transmite dpa. Punctul culminant al turneului va avea loc luni, cand seful diplomatiei germane va…

- Prezenta militara a Statelor Unite in Golf obisnuia sa fie o amenintare insa acum este o oportunitate, considera Amirali Hajizadeh, un comandant senior al Gardienilor Revolutiei din Iran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati…

- Președintele Hassan Rouhani a declarat joi ca forțele armate iraniene nu sunt o amenințare pentru țarile apropiate, în timp ce în Teheran era gazduita o parada militara de Ziua Armatei, în care echipament militar nou a fost dezvaluit, scrie Reuters. În cadrul unei ceremonii…