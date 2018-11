Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat miercuri ca navele iraniene, in special petrolierele, reprezinta un periciol, dupa ce luni au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, transmit Reuters si AFP. Sanctiunile nu afecteaza doar industria petroliera si bancile, ci si transportul maritim…

- Statele Unite nu vor finanta reconstructia Siriei atat timp cat fortele iraniene sau sustinute de Iran nu vor parasi definitiv aceasta tara aflata in razboi, a atentionat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, transmite AFP preluata de Agerpres. "Astazi, conflictul din Siria se…

- Forțele armate israeliene condama Siria pentru doborarea unei aeronove militare ruse, sugerand ca trupele siriene nu s-au "deranjat" sa se asigure ca niciun avion rusesc nu se afla in aer in momentul in care au inceput sa traga, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Forțele de…

- Statele Unite analizeaza diferite variante de raspuns la ofensiva fortelor presedintelui sirian Bashar al Assad la Idlib, scrie Wall Street Journal. Potrivit publicatiei, Donald Trump nu a decis inca daca SUA vor ataca...

- Israelul si-a reiterat miercuri amenintarile cu atacuri asupra unor tinte militare iraniene din Siria, precum si asupra unor pozitii ale armatei siriene, dupa anuntul unui acord de cooperare militara intre regimul lui Bashar al-Assad si Teheran, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Atasatul iranian…

