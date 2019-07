'Il felicit pe fostul meu omolog (Boris Johnson) care devine' prim-ministru al Marii Britanii, a scris Zarif pe Twitter. 'Avem o coasta de 1.500 de mile (peste 2.400 de kilometri) la Golful Persic. Acestea sunt apele noastre si le vom proteja', a adaugat el, in plina criza intre cele doua tari din cauza sechestrarii reciproce a unor petroliere.

'Iranul nu cauta confruntari', dar decizia guvernului May de a sechestra petrolierul iranian Grace One in largul Gibraltarului 'la ordinul (Statelor Unite) este pur si simplu o piraterie', a adaugat seful diplomatiei iraniene.

Mesajul lui…