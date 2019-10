Zarif a discutat telefonic cu seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, despre 'evolutia recenta a situatiei in nord-estul Siriei', a indicat Ministerul de Externe iranian pe site-ul sau internet. In cadrul acestei discutii, Cavusoglu a 'insistat asupra necesitatii de a fi respectata integritatea teritoriala a Siriei, afirmand ca operatiunea Turciei in respectiva regiune va fi temporara', conform comunicatului.

La randul sau, Zarif 'a exprimat opozitia Iranului fata de actiunea militara, cerand sa fie respectate integritatea teritoriala si suveranitatea Siriei si a subliniat necesitatea…