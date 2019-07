Stiri pe aceeasi tema

- Situația tinde sa degenereze in zona Golfului Persic, dupa ce Iranul a capturat un petrolier sub pavilion britanic. Potrivit unui comunicat al gardienilor revoluției iranieni, publicat de agenția Sepanews, aceștia au ”confiscat” petrolierul britanic Stena Impero in strantoarea Ormuz, motivația Iranul…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2% in urma amplificarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, ca efect al doborarii unei drone iraniene de catre o nava americana in Stramtoarea Urmuz, care are o importanta majora pentru tranzitul petrolului, transmite Reuters.Cotatiile petrolului…

- SUA au contactat Iranul prin intermediari diplomatici si a avertizat Teheranul ca va lansa un atac limitat, dupa ce iranienii au doborat o drona americana luna trecuta, transmite agentia de presa Fars, preluata de Reuters.

- Administratia de la Teheran a transmis ca nu a sechestrat un petrolier al Marii Britanii in Golful Persic, catalogand o serie de informatii aparute in acest sens ca fiind „fabricate” si „false”, a transmis agentia de presa IRIB, citata de Reuters.

- SUA au anuntat vineri ca au cerut o reuniune extraordinara a consiliului guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru a dezbate derogarile de la acordul nuclear din 2015 anuntate de Iran, care a indicat ca este pe cale sa depaseasca limita impusa rezervelor sale de…

- Un barbat a ramas incarcerat, joi dupa amiaza, pe drumul european E85, la Golesti, in urma coliziunii dintre un autoturism de teren si un autobuz, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Potrivit apelului la 112, printre calatorii din autobuz nu ar fi victime.…

- Ministerul iranian de externe l-a chemat sambata sa dea explicatii pe ambasadorul Marii Britanii acreditat la Teheran, dupa ce vineri ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a afirmat ca este "aproape sigur" ca Iranul se afla in spatele atacurilor de joi din Marea Oman asupra a doua petroliere,…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…