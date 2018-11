Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este vizat, incepand de astazi, ce cele mai severe sanctiuni economice americane, care reprezinta o consecinta a retragerii Statelor Unite din acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul.

- Iranul si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu decizia Curtii Internationale de Justitie (CIJ) care i-a dispus Washingtonului sa puna capat sanctiunilor sale impotriva importurilor iraniene de bunuri necesare unor scopuri umanitare, informeaza AFP. Decizia data de Curtea de la…

- Iranul continua sa-si respecte angajamentele in cadrul acordului in dosarul nuclear iranian incheiat in 2015 la Viena si al carui viitor este incert din cauza retragerii Statelor Unite, potrivit Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA), relateaza AFP, conform news.ro.Teheranul respecta…

- Sanctiunile americane impotriva Iranului trebuie imediat suspendate deoarece "timpul se scurge" pentru populatia iraniana, care deja sufera din cauza reintroducerii acestora, a declarat miercuri Teheranul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, relateaza AFP. Iranul…

- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite…

- In cadrul unei proceduri angajate in iulie, Iranul face apel la cei 15 judecatori permanenti ai CIJ, principalul organism judiciar al ONU, sa opreasca reimpunerea sanctiunilor americane anuntate de catre presedintele american, Donald Trump, in urma cu trei saptamani. In mai, Trump a anuntat…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Presedintele Vladimir Putin a discutat despre posibilele noi sanctiuni ale Statelor Unite impotriva Rusiei vineri cu Consiliul rus de Securitate, a anuntat agentia de presa TASS preluata de Reuters, citandu-l pe...