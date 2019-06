Stiri pe aceeasi tema

- Cu incepere de joi, 30 mai, pana miercuri, 5 iunie, el va vizita Berlinul pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel si cu ministrul de externe Heiko Maas, apoi Elvetia pentru discutii in special cu omologul sau, Ignazio Cassis, inainte de a participa, pe 3 iunie, la Haga, la editia a noua summitului…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea…

- Tensiunile s-au intensificat in ultimele zile, pe fondul unei preocupari crescute cu privire la un posibil conflict intre SUA si Iran. La inceputul saptamanii, Statele Unite au retras o parte din personalul sau diplomatic de la ambasada americana din Bagdad dupa o serie de atacuri asupra a patru…

- Kevin Mallory, in varsta de 62 de ani, a fost gasit vinovat pentru mai multe infractiuni de spionaj in urma unui proces, in iunie 2018. Vorbitor fluent al dialectului mandarin, originar din ora;ul Leesburg, Virginia, acesta detinea o autorizatie de securitate la cel mai inalt nivel si avea acces la…

- Un fost agent CIA a fost condamnat vineri la 20 de ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Beijing-ului, un caz care ilustreaza o "tendința alarmanta" in comunitatea de informații conform US Justice citat de AFP.

- Potrivit lui Esmaili, aceata femeie era insarcinata cu proiecte de ”infiltrare culturala” in Iran. El nu i-a dezvaluit identitatea , dar a precizat ca a fost sudenta in Marea Britanie inainte sa fie recrutata de British Council.British Council este agentia culturala a Marii Britanii in…

- La un an de la anuntul lui Donald Trump cu privire la retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian, regimul de la Teheran si-a suspendat o parte din angajamentele asumate in acest act si a dat un termen de 60 de zile celorlalti semnatari pentru a-si respecta promisiunile de a-l proteja de sanctiunile…

- Un barbat aflat in detentie in Turcia pentru suspiciuni de spionaj in favoarea Emiratelor Arabe Unite (EAU) s-a sinucis in inchisoare, a anuntat luni o sursa judiciara, confirmand informatii aparute in presa turca, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Acest barbat, arestat la Istanbul…