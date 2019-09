Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif s-a intalnit, in Suedia, cu proprietarul navei Stena Impero, un petrolier suedez care naviga sub pavilion britanic si omobilizat in iulie de Iran, relateaza AFP potrivit AgerpresErik Hanell, proprietarul petrolierului, ”s-a intalnit la Stockholm…

- Marea Britanie a exclus, joi, posibilitatea unui schimb între petrolierul iranian sechestrat de Gibraltar și cel sub pavilion britanic confiscat de Iran în Golful Persic, transmite Reuters. ”N-o sa facem un troc: daca persoane sau națiuni au reținut un vas sub pavilion britanic…

- Seful diplomatiei britanice, Dominic Raab, a exclus luni un schimb intre petrolierul britanic sechestrat de Iran in stramtoarea Ormuz si petrolierul iranian, retinut de britanici in largul Gibraltar, informeaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a sechestrat la 19 iulie un petrolier suedez care…

- Toti cei 23 de membri de echipaj ai petrolierului sub pavilion britanic Stena Impero, sechestrat vineri de Iran, sunt in siguranta si in stare de sanatate buna, au asigurat duminica autoritatile portuare din provincia Hormozgan, transmite Reuters. Directorul Organizatiei maritime si portuare iraniene…

- Petrolierul britanic Stena Impero retinut vineri de Iran a fost implicat intr-un accident cu o ambarcatiune de pescuit iraniana si a ignorat apelul de urgenta al acesteia, a transmis agentia de stiri Fars din Iran, sambata, citand un oficial, conform Reuters.Citește și: Transfer cu scandal…

- Petrolierul britanic Stena Impero retinut vineri de Iran a fost implicat intr-un accident cu o ambarcatiune de pescuit iraniana si a ignorat apelul de urgenta al acesteia, a transmis agentia de stiri Fars din Iran, sambata, citand un oficial, conform Reuters. Toti cei 23 de membri ai petrolierului…

- Iranul a cerut, vineri, Marii Britanii sa elibereze imediat petrolierul capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, anunta Ministerul iranian de Externe, citat de agentia de presa IRNA si de Reuters preluat de mediafax"Este vorba de un joc periculos si are consecinte; pretextele juridice…

- Statele Unite si Marea Britanie „vor regreta amarnic” ca au capturat un petrolier in largul Gibraltarului, au avertizat joi Gardienii Revolutiei iraniene, conform agentiei semioficiale Fars, potrivit Mediafax.„Statele Unite si Marea Britanie vor regreta amarnic capturarea petrolierului” in…