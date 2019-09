Stiri pe aceeasi tema

- "Nu avem nicio problema cu capitanul sau cu echipajul, dar problema este incalcarea pe care nava a comis-o”, a spus Mousavi. Proprietarul suedez al navei Stena Bulk a declarat ca nu a primit deocamdata nicio confirmare oficiala a datei de eliberare, a informeaza Reuters. Stena Impero…

- Un tribunal american a emis vineri un mandat pentru arestarea petrolierului iranian "Grace 1", la o zi dupa ce autoritatile din Gibraltar au eliberat nava retinuta din iulie, relateaza dpa. Grace 1 a fost capturat pe 4 iulie in largul Gibraltar, sub suspiciunea ca transporta petrol iranian in Siria,…

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat joi ca a ordonat Royal Navy sa escorteze navele sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, unde Iranul a sechestrat un petrolier sub pavilion britanic saptamana trecuta, relateaza AFP. "Royal Navy a fost insarcinata sa insoteasca navele sub pavilion britanic…

- Proprietarul Stena Impero, petrolierul suedez sub pavilion britanic, a anuntat miercuri ca a stabilit pentru prima oara un contact cu membrii echipajului, dupa patru zile de la sechestrarea navei de catre Iran, informeaza France Presse. 'Am stabilit o comunicare directa cu echipajul de pe Stena…

- Toti cei 23 de membri de echipaj ai petrolierului sub pavilion britanic Stena Impero, sechestrat vineri de Iran, sunt in siguranta si in stare de sanatate buna, au asigurat duminica autoritatile portuare din provincia Hormozgan, transmite Reuters. Directorul Organizatiei maritime si portuare iraniene…

- Marea Britanie a declarat ca sechestrarea de catre Iran a unei nave sub pavilion britanic și a unei alte nave sub pavilion liberian în strâmtoarea Hormuz este inacceptabila și a cerut libertate de navigație în Golf, relateaza Reuters."Sunt extrem de îngrijorat de confiscarea…

- Situația tinde sa degenereze in zona Golfului Persic, dupa ce Iranul a capturat un petrolier sub pavilion britanic. Potrivit unui comunicat al gardienilor revoluției iranieni, publicat de agenția Sepanews, aceștia au ”confiscat” petrolierul britanic Stena Impero in strantoarea Ormuz, motivația Iranul…

- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…