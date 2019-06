Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat duminica ca nu se va renunta la decizia de a restrânge unele dintre angajamentele pe care și le-a asumat în urma acordului nuclear din 2015 cu marile puteri, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Abbas Araqchi, relateaza Reuters citat de Mediafax."Semnatarii…

- Andrew Murrison, secretar de stat pentru Orientul Mijlociu in Ministerul britanic de Externe, se va deplasa duminica in Iran, pentru discutii "sincere si constructive" cu liderii de la Teheran in contextul tensiunilor americano-iraniene, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Papa Francisc a facut un apel la reținere și la reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, aparute ca urmare a atacurilor impotriva a doua petroliere in Golful Oman, transmite Reuters. Apelul survine in contextul in care sunt in creștere temerile legate de o confruntare in regiune, dupa ce Statele…

- Pentagonul analizeaza o cerere militara de trimitere a 5.000 de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pe fondul cresterii tensiunilor cu Iranul, au declarat miercuri doi oficiali americani sub protectia anonimatului, informeaza joi Reuters potrivit Agerpres. In luna mai retorica agresiva…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…

- Pentagonul analizeaza o cerere militara de trimitere a 5.000 de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pe fondul cresterii tensiunilor cu Iranul, au declarat miercuri doi oficiali americani sub protectia anonimatului, informeaza joi Reuters. In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…