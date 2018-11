Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol. Politicile voastre regionale au esuat si acum dati vina pe Iran pentru acest esec, din Afganistan pana in Yemen si Siria", a subliniat Rouhani intr-un discurs in orasul Khoy (nord-vest), transmis in direct la televiziunea publica. Publicul a reactionat scandand "Moarte Americii!", noteaza Reuters, citata de Agerpres.



Presedintele iranian a mai afirmat ca Washingtonul nu dispune de sustinere internationala pentru sanctiunile sale, insistand ca "acum America este izolata", in timp ce "Iranul…