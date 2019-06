Iranul constată progrese în discuţiile cu statele semnatare ale acordului nuclear, dar insistă ca UE să cumpere petrol Acesta din urma a discutat timp de circa patru ore cu reprezentantii Marii Britanii, Frantei, Rusiei, Chinei si Germaniei. ''Este un pas inainte, dar inca nu suficient si nu raspunde asteptarilor Iranului'', a spus Araqchi in fata presei. ''Nu cred ca progresul inregistrat astazi va fi de ajuns pentru a opri procesul nostru, dar decizia va fi luata la Teheran'', a indicat el, anuntand totodata ca partile participante la aceasta intalnire vor avea ''foarte curand'' o reuniune ministeriala. Oficialul iranian a facut astfel referire la ultimatumul dat de tara sa Uniunii Europene,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

