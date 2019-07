Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a depasit limita stocului de uraniu imbogatit convenita prin acordul din 2015 cu puterile internationale, a anuntat luni Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), informeaza agentia Reuters.

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a anuntat luni ca Iranul a depasit limita impusa rezervelor iraniene de uraniu slab imbogatit prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, potrivit agentiei semioficiale iraniene de presa Isna, relateaza AFP.

- "SUA tocmai au introdus un nou pachet de sanctiuni ce vizeaza industria metalurgica iraniana. Condamnam ferm acest demers", a anuntat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Data fiind "importanta" evenimentelor actuale, Rusia cheama Iranul si alte tari implicate sa se intalneasca pentru "a determina…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…