- Ministerul de Externe iranian a declarat ca un cetatean american, Michael White, a fost arestat in orasul Mashhad, a anuntat miercuri agentia de presa de stat IRNA, confirmand informatii difuzate de media din Statele Unite, transmite Reuters. The New York Times a relatat luni ca White, un veteran al…

- Ministerul iranian de Externe a confirmat, miercuri seara, arestarea unui cetatean american, fara a dezvalui care sunt acuzatiile la adresa lui, informeaza agentia IRNA, potrivit mediafax.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș Bogdan! Guvernul intra la rupere in 2019 – Operațiune…

- Ministerul de Externe rus a anuntat sâmbata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la câteva zile dupa ce Moscova a retinut un fost puscas marin american sub banuiala de spionaj, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat sambata ca Statele Unite au reținut un cetațean rus, la scurt timp dupa ce Paul Whelan, un fost pușcaș marin american, a fost arestat in Rusia pentru spionaj, informeaza Mediafax citand agenția Reuters.

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat sambata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la scurt timp dupa Paul Whelan, ce un fost puscas marin american, a fost arestat in Rusia pentru spionaj, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a primit duminica pe un oficial iranian pentru discutii referitoare la formarea comitetului constitutional sirian, a comunicat serviciul de presa al presedintiei, potrivit Xinhua preluata de Agerpres. In cursul intrevederii, Hossein Jaberi Ansari, asistent…

- Arabia Saudita a condamnat luni voturile din Senatul american pentru adoptarea a doua rezolutii ostile regimului de la Riad, una privind conflictul din Yemen si cealalta privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters. "Regatul condamna ultima pozitie a Senatului…

- Ministerul de Externe din Canada incearca sa intre in contact cu omul de afaceri canadian Michael Spavor, care este investigat si probabil retinut in China in urma suspiciunii ca a pus in pericol securitatea nationala a Chinei, relateaza Reuters si BBC.