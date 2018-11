Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter superior al armatei austriece suspectat ca a spionat pentru Moscova zeci de ani a fost arestat, a anuntat un purtator de cuvant al procurorilor din Salzburg citat de agentia de presa APA, preluata de Reuters. Ofiterul pensionar a fost arestat vineri in Austria Superioara si este…

- Fortele de securitate tadjice au ucis cel putin 13 detinuti la o inchisoare de inalta securitate in orasul Khujand din nordul tarii, unde a izbucnit o revolta miercuri noapte, au anuntat joi trei surse de securitate, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Autoritatile locale au confirmat…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul rus de externe a convocat-o luni pe ambasadoarea olandeza la Moscova, careia i-a inmanat o nota de protest fata de retinerea si arestarea unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Ministerul a apreciat ca incidentul din Olanda a fost o provocare. Olanda a anuntat joia trecuta ca a dejucat in…

- Decizia Rusiei de a livra armatei siriene baterii de aparare antiaeriana S-300 "contribuie la mentinerea riscului de escaladare militara", a declarat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Frantei, citat de Reuters...

- Iran si Siria au semnat un acord de cooperare militara cu prilejul intalnirii avute de cei doi ministri ai apararii la Damasc, a informat luni agentia iraniana Tasnim, transmite Reuters. Ministrul iranian al apararii, Amir Hatami, a sosit duminica la Damasc pentru o vizita de doua zile,…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, la solicitarea Mediafax, ca autoritațile franceze nu a notificat pana in prezent ca ar fi romani afectați in incendiul izbucnit intr-o cladire din orașul francez Aubervilliers, in apropiere de Paris, in care au fost ranite cel puțin 19 persoane. "Ambasada…