Iranul cheamă la 'încetarea imediată' a ofensivei Turciei în Siria Iranul a chemat joi la 'incetarea imediata' a ofensivei lansate cu o zi in urma de Turcia impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, transmite AFP.



Republica islamica, 'exprimandu-si ingrijorarea' cu privire la consecintele pe plan umanitar ale operatiunii militare, 'insista (asupra necesitatii) unei incetari imediate a atacurilor si a unei retrageri a unitatilor militare turce desfasurate pe teritoriul Siriei', se afirma intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Teheran.



Iranul 'intelege preocuparile Turciei in materie de securitate,…

Sursa articol: agerpres.ro

