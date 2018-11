Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, a anuntat joi ca Arabia Saudita refuza organizarea unei investigatii internationale in cazul asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, subliniind ca printul mostenitor Mohammed Bin Salman nu este implicat in acest caz.

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP. Jeremy…

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite Adel al-Jubeir a declarat marti ca regatul s-a angajat intr-o "ancheta cuprinzatoare" in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, relateaza Reuters.

- Seful diplomatiei saudite a declarat pentru Fox News ca vinovatii vor fi trasi la raspundere pentru "acasta greseala monumentala si grava". Riadul a recunoscut vineri ca agenti sauditi l-au ucis pe Khashoggi, dupa ce acesta intrat in consulat, insa a negat ca printul misteritor sau regele…

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.