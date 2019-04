Iranul avertizează Washingtonul în legătură cu strâmtoarea strategică Ormuz Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua.



Guvernul american, care sporeste presiunea asupra Teheranului, a anuntat in aceasta saptamana ca va adopta sanctiuni contra oricarei tari ce va continua sa cumpere petrol iranian. Prin stramtoarea Ormuz este transportat 20% din petrolul mondial.



''Noi credem ca Iranul va continua sa-si vanda petrolul, noi vom continua sa gasim cumparatori pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

