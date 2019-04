Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au plasat în mod oficial Gardienii Revoluției din Iran pe lista lor cu organizații „teroriste” straine, ceea ce crește totodata riscul unor sancțiuni sporite împotriva Teheranului, a anunțat luni președintele american Donald Trump, potrivit AFP.Este „prima…

- Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.Decizia,…

- Guvernul Germaniei a anunțat joi ca va prelungi cu șase luni interdicția privind exportul de armament catre Arabia Saudita, care și-a întarit între timp relațiile cu alți exportatori europeni de armament, relateaza Mediafax citând Reuters. Interdicția a fost impusa în urma…

- Generalul iranian Qasem Soleimani, puternicul conducator al operatiunilor externe ale Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice Iran, a primit distinctia militara suprema a acestei tari, au anuntat luni oficiali iranieni, informeaza AFP.Personalitate carismatica si artizan…

- Mecanismul UE menit sa faciliteze comertul cu Iranul si sa eludeze sanctiunile Statelor Unite este lipsit de respect fata de politicile Washingtonului si un curs inadmisibil de actiune, a declarat ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, pentru Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, citat…

- Președintele Nicolas Maduro a transmis ca nu poate exclude pozibilitatea izbucnirii unui razboi civil in Venezuela, in contextul in care poziția sa este pusa in pericol din ce in ce mai mult de presiunea internaționala, relateaza BBC. Intr-un interviu televizat, Maduro l-a avertizat pe președintele…

- Ministrul de Externe al Iranului, Javad Zarif, a criticat vineri Statele Unite pentru anunțul de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), declarand ca acordurile incheiate cu Statele Unite „nu merita cerneala”, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Administrația Trump a…

- Franța, Germania și Marea Britanie au conceput un mecanism financiar alternativ cu Iranul pentru a evita sanctiunile impuse de SUA, deși diplomații au recunoscut ca este puțin probabil sa obțina mari tranzacții comerciale, Teheranul anunțand ca acordul nuclear trebuie menținut, relataeza Reuters,…