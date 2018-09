Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre autorii atacului armat comis sambata la parada militara din orasul iranian Ahvaz au murit in schimburi de focuri cu fortele de ordine, anunta surse citate de agentia Fars, scie mediafax. Nu este clar cati teroristi au reusit sa fuga. Cel putin 25 de persoane au fost ucise,…

- Autorii atentatului de sambata, soldat cu 24 de morti si 60 de raniti, in orasul iranian Ahvaz, au fost ”finantati de sauditi si Emiratele Arabe Unite (EAU)”, a acuzat luni liderul siprem iran iranian, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit site-ului sau oficial, relateaza AFP preluata de news.ro.”Potrivit…

- Comandantul adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene, Hossein Salami, i-a avertizat luni pe liderii americani si israelieni sa se astepte la un raspuns 'devastator' al Republicii Islamice, acuzandu-i de implicare in atacul produs sambata in timpul unei defilari militare in orasul sud-vestic Ahvaz,…

- Comandantul adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene, Hossein Salami, i-a avertizat luni pe liderii americani si israelieni sa se astepte la un raspuns 'devastator' al Republicii Islamice, acuzandu-i de implicare in atacul produs sambata in timpul unei defilari militare in orasul sud-vestic…

- Ministrul pentru Afaceri Externe al Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, a respins duminica acuzațiile Iranului privind antrenarea militanților care au condus un atac in timpul unei parade militare desfașurate in orașul iranian Ahvaz, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax.…

- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a exclus sambata o intalnire intre iranieni si americani dupa reintroducerea sanctiunilor de catre SUA impotriva Teheranului, informeaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Este pentru prima oara cand Iranul respinge intr-un mod atat de explicit…

- Canada planuieste sa ceara ajutorul a doi dintre aliatii sai, Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite, pentru a rezolva disputa cu Arabia Saudita, in contextul in care reprezentantii Statele Unite au declarat ca nu se vor implica in problema, relateaza Reuters.