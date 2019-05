Iranul ar putea ATACA Israelul!

Stiri pe aceeasi tema

- Luptele au inceput vineri si au atins apogeul duminica. Atunci, rachete lansate din Gaza a ucis patru civili in Israel, iar drept raspuns, raidurile aeriene ale israelienilor au ucis 19 palestinieni, peste jumatate din ei fiind civili. Printre acestia s-au numarat insa si opt militanti si un comandant…

- Jared Kushner, consilier al Casei Albe si ginerele lui Donald Trump, a pledat in fata ambasadorilor cu care s-a intalnit miercuri, la Washington, pentru o abordare 'cu mintea deschisa' in privinta viitorului plan de pace pentru Orientul Mijlociu al presedintelui american, aratand ca propunerea…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va merge joi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat serviciile sale marti. Va fi prima întâlnire dintre cei doi de la recunoașterea, pe 25 martie, de catre președintele Donald Trump a suveranitații…

- Armata siriana a interceptat mai multe rachete lansate de aeronave de vânatoare israeliene în cadrul unor raiduri aeriene care au vizat o zona industriala din orașul Alep, situat în nordul Siriei, relateaza Mediafax citand Reuters. În urma atacului aerian au fost raportate…

- In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a declarat ca Israelul "nu va renunta niciodata" la cea mai mare parte a Golanului sirian capturat de statul evreu in timpul Razboiului de Sase Zile din 1967, inainte de anexarea acestuia in 1981 care nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea…

- Martori intervievati de aceasta agentie au auzit explozii in Gaza. Oficialitati din serviciile de securitate israeliene si presa Hamas afirma ca unul din obiectivele lovite de israelieni este o baza navala la vest de orasul Gaza, iar altul - o tabara de antrenament a Hamas din nordul Fasiei Gaza,…

- Armata israeliana a efectuat vineri in zori o serie de lovituri militare asupra pozitiilor detinute de miscarile islamiste Hamas si Jihadul Islamic in Fasia Gaza ca represalii la tirul de rachete in directia Israelului dinspre enclava palestiniana, au informat surse din serviciile de securitate, relateaza…

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți ca nu crede ca Statele Unite vor lua înapoi armamentul distribuit gruparilor kurde din Siria, dupa retragerea trupelor americane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Într-un interviu pentru postul de televiziune turc NTV, Erdogan…