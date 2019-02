Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Teheran ar fi lansat un al doilea satelit, in pofida criticilor primite din partea Statelor Unite fața de programul spațial, conform unor imagini din satelit analizate de specialiști americani, relateaza Associated Press preluata de mediafax. Iranul nu a oferit momentan…

- Iranul este pregatit sa accepte 'pocainta' Statelor Unite ale Americii in vederea stabilirii unor 'relatii amicale' cu America, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de France Presse. 'Deviza noastra este de a avea relatii amicale cu lumea intreaga',…

- Președintele american Donald Trump a anunțat joi ca Statele Unite vor dezvolta sisteme de aparare antiracheta în spațiu pentru detecția și distrugerea atacurilor cu rachete, informeaza Mediafax care citeaza Associated Press. "Scopul nostru este simplu: sa ne asiguram ca putem detecta și…

- Potrivit unor fragmente dintr-un document de peste 80 de pagini, distribuit presei, Pentagonul detaliaza noile proiecte pe care intentioneaza sa le dezvolte in vederea protejarii Statelor Unite de noi rachete hipersonice dezvoltate de China si Rusia.Aceste rachete, care pot zbura cu o viteza…

- Fortele Navale iraniene vor trimite nave militare in Oceanul Atlantic incepand din luna martie, a anuntat vineri Administratia de la Teheran, in contextul in care Iranul vrea sa sporeasca raza de actiune in apropierea Statelor Unite, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de Externe iranian, Javad Zarif, a respins joi acuzațiile facute de Statele Unite, conform carora Iranul ar trebui sa inceteze activitațile balistice și spațiale, motivand ca acestea nu incalca nicio rezoluție a Organizației Națiunilor Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Faptul…

- Administratia din Statele Unite a somat, joi, Iranul sa sisteze toate activitatile balistice si spatiale, amenintand cu noi sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Reuters.