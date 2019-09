Iranul anunţă o nouă reducere a angajamentelor sale nucleare Iranul a comunicat miercuri decizia unei noi reduceri a angajamentelor sale nucleare prin anuntarea unei implicari mai mari in cercetarea si dezvoltarea in domeniu, dupa esecul temporar al incercarii de mediere din partea Frantei a dialogului dintre Teheran si Washington, transmite AFP. Intr-o alocutiune televizata, presedintele Hassan Rohani a anuntat ca a "dat ordin" Organizatiei energiei atomice iraniene "sa adopte orice masura necesara in materie de cercetare si dezvoltare si sa abandoneze toate angajamentele in vigoare in acest domeniu" astfel incat sa doteze tara cu tot ce are "nevoie pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

