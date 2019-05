Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul special de pace al SUA pentru Afganistan ar trebui sa inceteze sa-i cheme pe militantii talibani sa depuna armele, si sa convinga in schimb Statele Unite sa puna capat folosirii fortei, au declarat vineri talibanii, relateaza Reuters.Citește și: Premierul Poloniei a rabufnit in conferința…

- Statele Unite ale Americii anunța ca intenționeaza sa puna ,,presiune maxima” pe guvernul venezuelean al președintelui Nicolas Maduro, informeaza Reuters. Un oficial de top din SUA transmite ca administrația lui Trump intenționeaza sa ,,puna maximum de presiune” pe…

- Colecția a fost prezentata la Saptamana modei de la Paris din ianuarie și va fi lansata in magazine in luna iunie, dar produsele vestimentare cu imprimeuri inspirate de starul pop nu vor mai fi puse in vanzare. Reprezentanții casei Louis Vuitton au spus ca, la momentul prezentarii colecției,…

- Statele Unite au restabilit rangul de ambasada al misiunii diplomatice a Uniunii Europene la Washington, a anuntat luni ambasadorul american la Bruxelles, Gordon Sondland, printr-un comunicat preluat de AFP si DPA. 'UE este o organizatie de o importanta unica si unul din cei mai valorosi parteneri…

- Iranul a lansat cu succes o racheta de croaziera, duminica, in cadrul unor manevre navale, in apropierea Stramtorii Ormuz, anunta agentia oficiala iraniana de presa Irna, pe fondul unor trnsiuni cu Statele Unite, relateaza Reuters.

- Un comandant al Gardienilor Revolutiei a avertizat ca Iranul va distruge orase din Israel daca va fi atacat de Statele Unite, dar premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a replicat amenintand cu distrugerea natiunii iraniene."Statele Unite nu au curajul de a trage un singur glont spre noi…

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. La inceputul…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca este important sa pastreze o prezența militara americana în Irak, astfel încât Washingtonul sa poata monitoriza îndeaproape situatia "pentru ca Iranul este o problema reala", potrivit unui interviu care va fi difuzat…