Iranul anunta ca detine o varianta noua si imbunatatita a sistemului antiaerian rusesc S-300

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a finalizat dezvoltarea propriului sistem antiaerian Bavar-373, expertii iranieni afirmand ca acesta este un corespondent imbunatatit al sistemului rusesc de aparare antiaeriana S-300, informeaza agentia de presa Irna, citand surse din domeniul apararii de la Teheran, potrivit middleeastheadlines.com.…

- Iranul a finalizat dezvoltarea propriului sistem antiaerian Bavar-373, expertii iranieni afirmand ca acesta este un corespondent imbunatatit al sistemului rusesc de aparare antiaeriana S-300, informeaza agentia de presa Irna, citand surse din domeniul apararii de la Teheran, potrivit middleeastheadlines.com,…

- Administrația de la Teheran a transmis ca petrolierul sechestrat de catre Gardienii Revoluției in Golful Persic aparținea autoritaților irakiene, conform agenției de presa IRNA, citata de Reuters preluat de mediafax.„Petrolierul capturat miercuri pentru transportul ilegal de petrol in alte…

- Turcia va raspunde in cazul unei „amenintari inacceptabile” din partea SUA cu privire la impunerea de sanctiuni din cauza achizitiei sistemului rusesc de rachete S-400, a informat luni Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, adaugand ca el considera ca presedintele american Donald Trump doreste…

- „Daca Statele Unite vor avea o atitudine ostila fata de noi, vom lua contramasuri, asa cum le-am transmis. Nu este o amenintare sau cacealma”, a declarat Cavusoglu intr-un interviu acordat TGRT Haber. „Nu suntem o tara care se va supune celor care arata animozitate fata de Turcia”, a adaugat el.

- Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca Iranul va creste stocurile de uraniu imbogatit pana la ce nivel are nevoie, incepand din data de 7 iulie, depasind limita impusa prin Acordul Nuclear semnat in anul 2015. Franța a reaccționat imediat, atragand atenția ca Administratia de la Teheran…

- Tensiunea dintre retorica belicoasa a Donald Trump și instinctele sale politice non-intervenționiste a fost la cote maxime, potrivit oamenilor care au luat parte la ședința in care președintele a hotarat in ultimul moment sa nu mai lanseze rachete militare in Iran, ca raspuns la faptul ca o drona americana…