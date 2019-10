Iranul anunţă arestarea unui opozant 'dirijat de serviciile de informaţii franceze' Rouhollah Zam, in prezent incarcerat in Iran, a fost arestat in cursul unei 'operatiuni elaborate si profesioniste', afirma armata ideologica a Republicii islamice, intr-un comunicat, fara a preciza data si locul arestarii. Zam, care ar fi trait in Franta in ultimii ani, a condus un canal pe Telegram, intitulat Amadnews si inchis de aceasta platforma de mesagerie criptata in 2018 la cererea autoritatilor iraniene, care il considerau 'contrarevolutionar'. Amadnews a fost acuzat de Teheran ca a jucat un rol activ in miscarea de contestare din iarna 2017-2018, calificata drept 'rebeliune'.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe de la Teheran, susține ca Franța, Germania și Marea Britanie "repeta papagalicește acuzațiile americane absurde ", dupa ce liderii celor trei puteri europene au indicat ca sunt de parere ca Iranul este responsabil de atacurile din Arabia Saudita, scrie Mediafax.

- Influentul lider siit irakian Moqtada Sadr s-a intalnit in Iran cu liderul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, o intrevedere rara, pe fondul unor disensiuni intre lideri siiti in Irak, relateaza AFP, potrivit news.ro.Iranul, marele vecin al Irakului, este impreuna cu Statele…

- Ministerul francez de Externe a facut joi apel la autoritațile de la Teheran sa se abțina de la orice acțiune care nu respecta obligațiile din Acordul nuclear din 2015, dupa ce Iranul a anunțat ca va dezvolta centrifuge pentru imbogațirea mai rapida a uraniului, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Noi…

- In contextul in care Franta se confrunta cu o amenintare terorista „endogena”, serviciile de informații pregatesc noi masuri pentru monitorizarea persoanelor potential periculoase, potrivit raportului Delegației Parlamentare.

- Tensiunile continua sa escaladeze in regiunea Golfului dupa retragerea SUA in mai 2018 din acordul nuclear cu Iranul, gest urmat de reinstituirea unor sanctiuni severe impotriva Teheranului. Acestea s-au intensificat in ultimele luni odata cu atacurile impotriva unor petroliere in Golf - atacuri…

- Un petrolier care naviga sub pavilion britanic a fost sechestrat, vineri, in Golf, de membrii Gardienilor Revoluției, trupele de elita ale regimului de la Teheran, informeaza BBC, care citeaza presa iraniana.

- Gardienii Revoluției din Iran au confiscat un petrolier britanic, in stramtoarea Ormuz. Gruparea reprezinta armata ideologica a republicii islamice și a anunțat capturarea vasului intr-un comunicat, vineri seara. Nava a fost confiscata de forțele navale ale Gardienilor pentru "nerespectarea codului…

- Iranul a denuntat din nou, miercuri, in cadrul Natiunilor Unite, "terorismul economic" al SUA, care au impus sanctiuni regimului de la Teheran "pentru atingerea unor obiective politice nelegitime", informeaza AFP. "Poporul nostru sufera de cea mai brutala forma a terorismului economic, care ii vizeaza…