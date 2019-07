Iranul ameninţă SUA cu bombardarea bazelor militare. Emirul Qatarului s-a oferit să medieze criza SUA-Iran Un comandat din corpul de elita al Iranului, Garzile Revolutionare, a declarat marti ca bazele regionale ale SUA si portavioanele din Golf se afla in raza de actiune a rachetelor iraniene, informeaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters.



In contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, comandantul Hossein Nejat a declarat: "Bazele americane sunt in raza de actiune a rachetelor noastre ... Rachetele noastre vor distruge portavioanele lor daca ei fac vreo greseala".



"Americanii sunt foarte constienti de consecintele unei confruntari militare cu Iranul", a mai spus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

