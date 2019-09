Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Gardienilor Revolutiei a avertizat, sambata, ca orice tara care va ataca Iranul va deveni "principal camp de batalie", informeaza AFP."Orice tara care vrea ca teritoriul sau sa devina principal camp de batalie, sa vina", a declarat generalul de divizie Hossein Salami. Citește…

- Statele Unite au anuntat vineri noi masuri contra Bancii Centrale a Iranului si Fondului suveran din Teheran pentru „finantarea terorismului“, prezentate de Donald Trump drept „sanctiunile cele mai severe impuse vreodata unei tari“, scrie AFP.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat joi, la o zi dupa Arabia Saudita, ca au intrat in coalitia militara maritima condusa de Statele Unite in Golful Persic intr-un context de tensiuni puternice cu Iranul. De la Teheran, ministrul de Externe Mohamad Javad Zarif avertizeaza Washingtonul si Riadul: un…

- ''Consiliul de Securitate al ONU are un rol de jucat. Sauditii au fost atacati si ar fi potrivit ca acestia sa apeleze la Consiliu. Dar mai intai trebuie sa adunam informatiile disponibile'', a declarat responsabilul american sub rezerva anonimatului. El nu a explicat ce a vrut sa spuna prin…

- Declarațiile comandantului au fost facute in contextul in care Statele Unite au acuzat Iranul ca a efectuat atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, amplificand conflictele din Orientul Mijlociu. Doua instalatii petroliere din Arabia Saudita au fost afectate de incendii…

- "Adrian Darya 1 este considerata o proprietate confiscata conform unui decret" care "ii vizeaza pe teroristi si pe cei care sustin teroristii sau actiunile teroriste", informeaza comunicatul institutiei americane, care precizeaza ca Akhilesh Kumar, capitanul navei, face de asemenea obiectul acestei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite nu sunt implicate in esecul lansarii unei rachete iraniene si a urat noroc regimului de la Teheran in descoperirea cauzei problemei, transmite Reuters. "Statele Unite ale Americii nu au fost implicate in accidentul catastrofal…

- Statele Unite au lansat in aceasta saptamana atacuri cibernetice impotriva sistemelor de lansare a rachetelor si unei retele de spionaj iraniene, dupa distrugerea de catre Teheran a unei drone americane, au informat sambata media americane, relateaza AFP. Presedintele SUA, Donald Trump, a anulat in…