Israelul, care percepe Iranul drept cea mai mare amenintare de securitate pentru el, a atacat in mod repetat tinte iraniene si ale militiilor aliate in Siria. In conditiile in care in Israel vor avea loc alegeri in aprilie, Israelul este tot mai deschis in privinta lansarii de lovituri aeriene.



Intr-o intalnire cu ministrul sirian de externe Walid al-Moalem de la Teheran, secretarul Consiliului National de Securitate al Iranului, Ali Shamkhani, a declarat ca atacurile israeliene au incalcat integritatea teritoriala a Siriei si sunt "inacceptabile".



"Daca aceste actiuni continua,…