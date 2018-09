Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene, Hossein Salami, i-a avertizat luni pe liderii americani si israelieni sa se astepte la un raspuns 'devastator' al Republicii Islamice, acuzandu-i de implicare in atacul produs sambata in timpul unei defilari militare in orasul sud-vestic Ahvaz,…

- Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a condamnat duminica atentatul comis sambata in timpul unei parade militare la Ahvaz, in Iran, soldat cu 29 de morti, dintre care 12 membri ai Garzilor Revolutionare de elita ale tarii, relateaza AFP si Reuters preluata de Agerpres. "Statele…

- Iranul va riposta rapid la atacul armat din orasul Ahvaz, comis de grupuri "teroriste" conduse de "Statele Unite", a afirmat sambata ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif. Reteaua terorista sunnita Stat Islamic a revendicat atacul armat produs sambata la o parada militara desfasurata in…

- Israelul si-a reiterat miercuri amenintarile cu atacuri asupra unor tinte militare iraniene din Siria, precum si asupra unor pozitii ale armatei siriene, dupa anuntul unui acord de cooperare militara intre regimul lui Bashar al-Assad si Teheran, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Atasatul iranian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca Israelul va interveni militar în cazul în care Iranul încearca sa blocheze strâmtoarea strategica Bab al-Mandeb, între Marea Rosie si Oceanul Indian, care