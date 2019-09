Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, în timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite, potrivit Mediafax. În…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca Iranul doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand astfel si mai mult speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Primele pedepse capitale din acest an din Japonia au fost puse in aplicare vineri, in cazul a doi barbați condamnați la moarte pentru mai multe crime, potrivit CNN.D Koichi Shoji, 64 de ani si Yasunori Suzuki, 50 de ani, au fost condamnati la moarte prin spanzurare pentru mai multe crime comise in 2001…

- Donald Trump a reiterat vineri ca Statele Unite au ”doborat” joi o drona iraniana in Stramtoarea Ormuz, dupa ce Washingtonul a anuntat ca detine probe clare in acest sens, ceea ce Iranul a dezmintit categoric, relateaza AFP.

- 'Ma tem ca USS Boxer a doborat una din propriile drone, din greseala', sustine Araghchi intr-un mesaj scris in limba engleza pe Twitter, facand referire la nava amfibie care, potrivit presedintelui american Donald Trump, a doborat o drona iraniana joi deasupra stramtorii Ormuz.'Nu am pierdut…