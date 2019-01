Iranul acuză Franţa că destabilizează regiunea prin vânzările masive de arme Iranul a acuzat Franta ca "destabilizeaza" regiunea, ca reactie la amenintarile Parisului de a impune sanctiuni impotriva Teheranului daca dialogul cu acesta privind activitatile sale balistice si influenta sa regionala "nu da rezultate", relateaza AFP. "Republica Islamica a facut intotdeauna apel la consolidarea pacii si a stabilitatii in regiune", a afirmat Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat publicat vineri seara. Iranul "considera vanzarile masive de arme moderne si ofensive de catre (...) Franta ca fiind un factor destabilizator pentru echilibrul regiunii", se precizeaza in comunicat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

