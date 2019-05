Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce summitul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) de vineri era prevazut de multa vreme, Riadul a convocat alte doua reuniuni extraordinare joi, cea a Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si a Ligii Arabe, pentru a discuta despre tensiunile regionale. Arabia Saudita, Emiratele Arabe…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a transmis ca Arabia Saudita dorește sa evite izbucnirea unui razboi în regiune, dar este pregatita sa raspunda tuturor atacurilor venite din partea Iranului, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Regatul Arabiei Saudite nu dorește…

- America ramane cea mai mare superputere militara din lume. La Washington, saptamana trecuta, au izbucnit discuții asupra modului in care puterea ar trebui folosita. Au fost menționate intervențiile americane din Rusia Sovietica, al-Qaida in Afganistan și Saddam Hussein in Irak. Astazi, pe lista de…

- Arabia Saudita a convocat doua reuniuni de urgenta ale aliatilor sai din regiune pentru a lua in discutie presupusele atacuri ale Iranului asupra unor tancuri petroliere si instalatii de productie a petrolului in Golful Persic. Reuniunile Consiliului de Cooperare din Golf si Ligii Arabe au fost convocate…

- Cele doua summituri extraordinare convocate de Riad vor avea loc pe 30 mai la Mecca, "pentru a discuta despre aceste agresiuni si despre consecintele lor asupra regiunii", potrivit agentiei saudite oficiale de presa.Este vorba " de a ne consulta si a ne coordona cu lideri frati", in legatura…

- Arabia Saudita a cerut sambata convocarea de reuniuni ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si Ligii Arabe, ca urmare a episodului sabotarii a patru nave in apele Golfului si a atacului cu drone asupra a doua statii de pompare de pe teritoriul regatului saudit, transmite AFP. Cele doua summituri…

- Aprobarea pentru desfasurarea de trupe are la baza acordurile bilaterale intre SUA si tarile din Golf, a scris ziarul saudit, care nu a numit statele in cauza si a insistat ca SUA nu intentioneaza sa porneasca un razboi cu Iranul."Principalul motiv al desfasurarii de trupe americane in…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a folosit marți dreptul de veto fața de o rezoluție a Congresului american care prevedea ca Washingtonul nu se va mai implica în conflictul din Yemen, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de Reuters. „Rezoluția este o încercare…