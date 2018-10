Stiri pe aceeasi tema

- In imagine: Ayatollahul Ali Khamenei (stanga) si Comandantul Gardienilor Revolutiei, Mohamad Ali Jafari (dreapta) Gardienii Revolutiei au avertizat vineri Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU) sa respecte 'liniile rosii' stabilite de Iran, pentru a nu se confrunta cu razbunarea acestuia,…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…

- Comandantul adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene, Hossein Salami, i-a avertizat luni pe liderii americani si israelieni sa se astepte la un raspuns 'devastator' al Republicii Islamice, acuzandu-i de implicare in atacul produs sambata in timpul unei defilari militare in orasul sud-vestic…

- Iranul are planuri sa-si consolideze capacitatile de rachete balistice si de croaziera si de asemenea sa achizitioneze noi avioane de lupta si submarine, a declarat sambata un responsabil de rang inalt din Ministerul iranian al Apararii, citat de agentiile Irna si Reuters. Anuntul survine la o zi dupa…

- Iranul continua sa-si indeplineasca angajamentele in cadrul acordului nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, a declarat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), informeaza Agerpres, citand AFP si Reuters. Teheranul respecta in continuare principiile acestui acord si AIEA a ...

- Iranul are controlul deplin asupra Stramtorii Ormuz si astfel si asupra Golfului Persic, unde poate inspecta toate navele, civile sau militare, care trec pe acolo, a declarat luni comandantul fortelor navale ale Gardienilor Revolutiei iraniene, generalul Alireza Tangsiri, dupa ce autoritatile de…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin nu au facut niciun progres clar pe temele conflictelor din Siria si Ucraina, relatiilor cu Iranul si conductei de gaz Nord Stream 2, discutate sambata noaptea, transmite Reuters,...

- SUA nu vor putea sa impiedice Iranul sa exporte petrol, a declarat ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, citat de un ziar iranian, relateaza Reuters. Oficiali americani au afirmat in ultimele saptamani ca intentioneaza sa reduca exporturile de petrol ale Iranului la zero…