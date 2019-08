Iranul a prezentat un sistem mobil de rachete sol-aer cu rază lungă de acţiune Postul de televiziune public iranian a transmis imagini cu presedintele Hassan Rouhani participand la ceremonia de prezentare a sistemului Bavar-373, despre care presa de la Teheran sustine ca este un concurent al sistemului de rachete rus S-300.



Anuntul a fost facut intr-o perioada in care relatiile intre Washington si Teheran sunt tot mai tensionate. In luna iunie, fortele iraniene au doborat in zona Golfului o drona de recunoastere militara americana, folosind o racheta sol-aer. Iranul a sustinut ca drona se afla deasupra teritoriului sau, dar SUA au declarat ca ea era in spatiul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

