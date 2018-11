Iranul a inceput productia avionului de lupta Kowsar, conceput intern, pentru a fi folosit de fortele sale aeriene, a relatat televiziunea de stat, in contextul amplificarii tensiunilor cu SUA dupa ce Washingtonul a reintrodus sanctiuni asupra Teheranului, relateaza Reuters.



"In curand, numarul necesar de aceste avioane va fi produs si pus in serviciul fortelor aeriene", a declarat sambata ministrul apararii, Amir Hatami, la o ceremonie de lansare a productiei, transmisa la televiziune.



Iranul spune ca avionul Kowsar este "100% productie interna" si poate transporta diferite…