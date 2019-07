Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a anuntat duminica "eliberarea" in ajun de catre Arabia Saudita a unui petrolier iranian retinut in aprilie din cauza unei probleme tehnice, relateaza AFP.Vasul Happiness 1 "a fost eliberat in urma negocierilor si se indreapta catre Golful Persic", a afirmat ministrul iranian al…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat sambata ca Iranul „merge pe un drum periculos”, dupa ce Teheranul a anunțat ca a capturat un petrolier britanic, informeaza Reuters.„Acțiunile de ieri din Golf reprezinta semne ingrijoratoare cu privire la faptul ca Iranul merge pe un…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat sambata ca sechestrarea petrolierului britanic Stena Impero in Stramtoarea Ormuz respecta legislația internaționala, relateaza agenția iraniana de presa Tasnim și CNN, potrivit Mediafax.„Spre deosebire de actul de piraterie din Stramtoarea…

- Ministerele de Externe din Marea Britanie și Germania au indemnat duminica Iranul sa respecte prevederile Acordului Nuclear, dupa ce Administrația de la Teheran a anunțat ca va crește concentrația uraniului imbogațit peste limitele impuse in tratat, relateaza Reuters preluat de mediafax„Iranul…

- Guvernul Omanului dezminte ca a transmis vreun mesaj Iranul din partea Statelor Unite, in urma distrugerii unei drone americane, saptamana trecuta, in apropierea Stramtorii Ormuz, relateaza Reuters, conform news.ro.”Sultanatul urmareste cu ingrijorare actualele dezvoltari regionale si spera…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…