- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste cu usile inchise marti dimineata la cererea Marii Britanii si a Frantei cu privire la un test cu racheta balistica efectuat la sfarsitul saptamanii trecute de catre Iran, au declarat diplomati, relateaza AFP. Aceste doua tari precum si Statele Unite considera…

- Washingtonul a denuntat la sfarsitul saptamanii trecute un nou test efectuat de Iran cu o 'racheta balistica cu raza medie de actiune capabila sa transporte mai multe focoase si sa loveasca unele regiuni din Europa si din Orientul Mijlociu', potrivit secretarului de stat american Mike Pompeo, care…

- Statele Unite au cerut luni Uniunii Europene sa adopte sanctiuni impotriva programului iranian de rachete balistice, care, in opinia Washingtonului, reprezinta 'o amenintare grava si in crestere', relateaza AFP. Washingtonul a denuntat la sfarsitul saptamanii trecute un nou test…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…

- Un pachet suspect a fost gasit luni, intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american George Soros. Autoritatile au raspuns apelului efectuat in jurul orei 15.45 de la domiciliu din Katonah, potrivit publicatiei The New York Times. „Un angajat al resedintei a deschis pachetul…