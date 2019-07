Stiri pe aceeasi tema

- Republica Islamica Iran a anuntat luni ca a depasit limita nivelului de imbogatire a uraniului de 3,67%, la care s-a angajat prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat Iranul la "prudenta", dupa ce Teheranul a confirmat la sfarsitul saptamanii ca incepe sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis de acordul international din 2015 asupra programului sau nuclear, noteaza AFP. "Iranul ar trebui sa fie prudent, pentru ca…

- Iranul a anuntat oficial, duminica, inceperea imbogatirii mai avansate a uraniului, peste concentratia de 3,67% convenita prin acordul din 2015 cu puterile internationale, transmit agentiile internationale de presa potrivit Agerpres. Este a doua incalcare a acordului, dupa ce Teheranul a confirmat…

- Grupul international de Actiune Financiara (Financial Action Task Force, FATF), sub presedintie americana, a somat Iranul sa ia masuri impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, cel mai tarziu in octombrie, a facut cunoscut aceasta instanta care s-a reunit joi, transmite AFP, potrivit…