Iranul a depășit limita privind rezervele de uraniu îmbogățit Iran a depașit limita de 300 de kilograme de uraniu îmbogațit, impusa de acordul internațional cu privire la programul sau nuclear încheiat în 2015 la Viena, scrie Reuters citând surse.

&"Așa cum am anunțat când am spus ca pașii noștri vor continua, rezerva a depașit 300 de kilograme&", a spus una dintre surse.

Agenția de știri Fars a citat o sursa spunând ca Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a masurat rezerva luni, însa, potrivit Reuters, Agenția nu a fost disposibila imediat pentru a comenta. Rezultatul intenselor eforturi dimplomatice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

